La Roma si prepara per una sfida cruciale contro la Fiorentina al Franchi (Di sabato 26 ottobre 2024) La Roma si sta preparando per uno dei match più attesi della stagione, un confronto diretto con la Fiorentina che potrebbe avere un peso significativo nella corsa per il quarto posto. Il tecnico Ivan Juric ha analizzato il momento della squadra e le sfide che si presenteranno nel prossimo incontro, sottolineando l'importanza di un approccio aggressivo e concentrato per conquistare i tre punti. Sarà fondamentale, secondo l'allenatore, affinare l'abilità della squadra davanti alla porta e mantenere alta l'attenzione per tutta la durata dell'incontro. La Roma: un percorso di crescita costante Il percorso della Roma nelle ultime settimane mostra segni di miglioramento sotto diversi punti di vista. Juric ha evidenziato che la squadra sta già mostrando progressi tangibili, come dimostrato dalla prestazione in Europa.

