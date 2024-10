Ilgiorno.it - La Cittadella della Scala. Si parte nonostante il Tar: "Ignorate le denunce"

(Di sabato 26 ottobre 2024) Il cantiereMagnifica Fabbricaè stato assegnato dal Comune a Ge.Di Group, con il conseguente semaforo verde per far partire i lavori per la maxi-opera finanziata anche con fondi del Pnrr: un progetto che punta a riunire depositi e laboratori del Piermarini in un’unica sede nel quartiere Rubattino. Pende però il ricorso al Tar (l’udienza è fissata per il 6 novembre) del consorzio Cadel, che ha impugnato l’esito del bando europeo da 25 milioni di euro ritenendo illegittima l’esclusione da una competizione in cui si era classificata al primo posto. Sull’appalto contestato interviene anche la Uil Milano e Lombardia, che aveva puntato il dito sull’affidamento a Ge.Di. con un "ribasso di oltre il 14% sui costimanodopera" e ora torna a chiedere un intervento di Palazzo Marino ePrefettura di Milano.