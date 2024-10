Israele si è vendicata dell’attacco dell’Iran: colpiti diversi obiettivi militari. Teheran minimizza l’esito del raid e parla di “danni limitati”, allontanando il rischio escalation (Di sabato 26 ottobre 2024) Dopo un mese di attesa, Israele ha lanciato la sua controffensiva contro l’Iran. L’attacco, suddiviso in tre ondate e durato complessivamente oltre tre ore, ha preso di mira esclusivamente impianti militari e siti di produzione di missili terra-terra. Sull’esito del blitz, l’esercito guidato da Benjamin Netanyahu riferisce che i bersagli sono stati colpiti con successo, mentre da Teheran si parla di “danni limitati,” affermando che la contraerea avrebbe intercettato gran parte dei missili. Lanotiziagiornale.it - Israele si è vendicata dell’attacco dell’Iran: colpiti diversi obiettivi militari. Teheran minimizza l’esito del raid e parla di “danni limitati”, allontanando il rischio escalation Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Dopo un mese di attesa,ha lanciato la sua controffensiva contro l’Iran. L’attacco, suddiviso in tre ondate e durato complessivamente oltre tre ore, ha preso di mira esclusivamente impiantie siti di produzione di missili terra-terra. Suldel blitz, l’esercito guidato da Benjamin Netanyahu riferisce che i bersagli sono staticon successo, mentre dasidi “,” affermando che la contraerea avrebbe intercettato gran parte dei missili.

