Liberoquotidiano.it - ISRAELE LANCIA L'ATTACCO SULL'IRAN “Raid mirati su obiettivi militari”. Usa: “È autodifesa”. Colpita anche la Siria

(Di sabato 26 ottobre 2024)ha avviato la sua rappresaglia contro l', in risposta al massicciocon missili balistici del 1° ottobre. La televisione di statoiana ha riferito di esplosioni in diverse aree del paese, inclusa Teheran.Ore 6.00 -: terminati gli attacchi aerei inSono terminati gli attacchi aerei sugliin. "I nostri aerei da combattimento e aerei sono tornati a casa sani e salvi", scrive su X il Mossad. Gli aerei impiegati nelle operazioni sarebbero stati un centinaio. Ore 5.30 - Nyt: rischio guerra totale traIl New York Times ha espresso preoccupazione per il rischio che l'diall'potrebbe provocare un'escalation nel conflitto tra