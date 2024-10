Incidente a Torino: auto della polizia si ribalta in carreggiata, i passanti la rimettono sulle ruote (Di sabato 26 ottobre 2024) A cavallo della mezzanotte di oggi, sabato 26 ottobre 2024, un'auto della polizia si è improvvisamente ribaltata, senza urtare altri veicoli, mentre percorreva corso Vittorio Emanuele II a Torino. L'Incidente è avvenuto all'altezza dell'incrocio con via San Massimo e via Ormea. Dopo l'accaduto Torinotoday.it - Incidente a Torino: auto della polizia si ribalta in carreggiata, i passanti la rimettono sulle ruote Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) A cavallomezzanotte di oggi, sabato 26 ottobre 2024, un'si è improvvisamenteta, senza urtare altri veicoli, mentre percorreva corso Vittorio Emanuele II a. L'è avvenuto all'altezza dell'incrocio con via San Massimo e via Ormea. Dopo l'accaduto

