Il Quarto ponte di Lecco spaventa Pescarenico | Porterà traffico e smog

Lecco – traffico e smog, il futuro nuovo Quarto ponte di Lecco a corsia unica spaventa i cittadini di Pescarenico, antico borgo di pescatori oltre che dei Promessi sposi. A raccogliere i loro timori è stato l'altra sera il sindaco Mauro Gattinoni durante la tappa del tour con gli assessori della sua Giunta nei diversi rioni della città. "Parcheggi, viabilità, rifiuti, così come la preoccupazione per le conseguenze di un Quarto ponte solo in entrata da Pescate verso Lecco e le ricadute in termini di traffico sul quartiere – riferisce il primo cittadino al termine dell'incontro -. Sono tanti i temi posti sul tavolo". A pagare la scelta di un Quarto ponte almeno inizialmente a senso unico in ingresso a Lecco saranno infatti proprio quanti a Pescarenico – che si estende a ridosso dell'uscita dal Quarto ponte - abitano e lavorano quotidianamente, già alle prese con traffico e ingorghi.

