Il Genoa ha deciso di chiudere l’operazione Balotelli

(Di sabato 26 ottobre 2024) Fine del tira e molla. Dopo 4 anni Super Mario (a 34 anni) torna in Serie A. I dargli una chance è ilche hadi. L’ex attaccante della Nazionale negli ultimi mesi ha continuato ad allenarsi a Brescia. Contratto sino al prossimo 30 giugno. A sostenere il suo arrivo è stato il mister Alberto Gilardino. “Può essere assolutamente un profilo adatto, per Mario parla la sua storia”. Queste le parole del tecnico. Lunedì le visite mediche, la firma sul contratto e l’approdo ufficiale a Genova per Balo. Una scelta pressoché obbligata, quella di puntare nuovamente sul mercato degli svincolati, alla luce degli infortuni di Messias e Vitinha ai quali si è aggiunto a inizio settimana il nuovo stop di Ekuban, che non si annuncia breve.