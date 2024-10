Gaeta.it - Haiti: la crisi dimenticata di un popolo soffocato dalla violenza delle bande criminali

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La situazione adè diventata tragica e insostenibile, scaraventando la popolazione in un abisso di paura e privazioni. La capitale, Port-au-Prince, è ormai paragonata a una “grande prigione a cielo aperto”. Le Nazioni Unite, attraverso il rapporto di William O’Neill, esperto per i diritti umani, evidenziano una realtà in cui le violenze e le atrocità perpetrate danon conoscono precedenti. O’Neill ha descritto il paese caraibico come un luogo dove la dignità umana è quotidianamente violata, e le parole di Papa Francesco risuonano con forza nel richiamo alla comunità internazionale per un impegno concreto a favore della pace e della riconciliazione. La devastanteumanitaria diÈ un’epoca buia per, come evidenziato da O’Neill, che da oltre tre decenni si occupa della situazione nel paese.