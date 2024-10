Gaeta.it - Gravissimo incidente sul lavoro a Puia: un uomo trasportato in elicottero all’ospedale

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un nuovo drammaticoha colpito la piccola frazione di, nel comune di Prata di Pordenone, nella mattinata di sabato 26 ottobre. Undi 52 anni, residente in Cordenons, ha riportato gravi lesioni mentre si trovava all’interno dello stabilimento della Kristalia, azienda rinomata per il suo arredamento di design. Colpito da un carrello elevatore durante una manovra, l’è stato immediatamenteindi Udine. Sebbene le sue condizioni siano critiche a causa di un trauma toracico-addominale, fortunatamente non è in pericolo di vita. L’L’episodio è avvenuto presso il magazzino della ditta situata in via Durante, dove un operatore stava effettuando manovre con il carrello elevatore.