Gravissimo dopo un incidente sul lavoro: si sposa in ospedale al risveglio dal coma (Di sabato 26 ottobre 2024) Si è sposato in ospedale, dove da due mesi era ricoverato con ustioni sul 60 per cento del corpo. Non appena uscito dal coma ha deciso di coronare il sogno d'amore suo e della usa compagna. Protagonista di questa emozionante storia è Giovanni Fatai, operaio aretino ricoverato all'ospedale di Arezzonotizie.it - Gravissimo dopo un incidente sul lavoro: si sposa in ospedale al risveglio dal coma Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Si èto in, dove da due mesi era ricoverato con ustioni sul 60 per cento del corpo. Non appena uscito dalha deciso di coronare il sogno d'amore suo e della usa compagna. Protagonista di questa emozionante storia è Giovanni Fatai, operaio aretino ricoverato all'di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dal coma al “Sì” : Giovanni - sopravvissuto a un grave incidente - si sposa in ospedale. La dottoressa che lo ha curato è la sua testimone - Giovanni Fatai, 60 anni, aretino, ha vissuto un’estate drammatica: un grave incidente sul lavoro ad agosto lo ha lasciato con ustioni sul 60% del corpo e l’ha costretto a un lungo coma. Ricoverato nel reparto grandi ustionati dell’ospedale ... (Lortica.it)

La bella storia di Giovanni - si sveglia dal coma e sposa in ospedale la sua Patrizia - Un po’ di tempo fa vi avevamo raccontato la storia di Luciano D’Amato che nel 2019 si è risvegliato dal coma dopo un brutto incidente, ma rimanendo bloccato a 39 anni fa quando aveva 24 anni. Questa volta vi parliamo di un’altra storia simile, di ... (Dayitalianews.com)

Ustionato gravemente e dopo due mesi di coma si sposa in ospedale - la straordinaria storia d’amore di Giovanni e Patrizia - Pisa, 26 ottobre 2024 – “Mi chiede perché sono così felice. E io gli rispondo che stiamo vivendo, insieme, la nostra seconda opportunità”. La voce di Patrizia non è incrinata dall’emozione, semmai è sopraffatta da quel senso di speranza che va al ... (Lanazione.it)

Gli danno un calmante in ospedale - va in coma e muore dopo 6 mesi : due medici a processo per omicidio colposo - Un 24enne è morto il 13 febbraio 2020 dopo sei mesi di coma. Al ragazzo era stato somministrato un farmaco calmante che gli avrebbe provocato un arresto cardiocircolatorio. Due medici sono stati rinviati a giudizio per omicidio colposo.Continua a ... (Fanpage.it)