Gaeta.it - Furto al cimitero di Oropa: rubata l’effige del Medaglie d’Oro Costantino Crosa, un atto vile

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una dir poco inaccettabile ha scosso la comunità di Biella e non solo: neldi, un luogo di intensa devozione e memoria, è stata trafugatain bronzo del Capitano, insignito della Medagliaal Valor Militare. Questoignobile non ha ferito soltanto il cuore degli Alpini, ma ha scatenato l’indignazione di tutta la cittadinanza, che considera ilun vero e proprio santuario di ricordi, particolarmente significativo in un periodo in cui la sezione biellese dell’Associazione Nazionale Alpini si appresta a organizzare l’adunata nazionale degli Alpini, prevista dal 9 all’11 maggio.