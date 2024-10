Fondo MOF: programmazione per la contrattazione di istituto alla luce delle ultime novità. Video (Di sabato 26 ottobre 2024) In seguito agli ultimi aggiornamenti sulla contrattazione Integrativa Nazionale e alla nota relativa all’assegnazione del Fondo MOF alle scuole, un recente incontro ha esaminato le modalità di gestione e pianificazione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa a livello di istituto. L'articolo Fondo MOF: programmazione per la contrattazione di istituto alla luce delle ultime novità. Video . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di sabato 26 ottobre 2024) In seguito agli ultimi aggiornamenti sullaIntegrativa Nazionale enota relativa all’assegnazione delMOF alle scuole, un recente incontro ha esaminato le modalità di gestione e pianificazionerisorse destinateintegrativa a livello di. L'articoloMOF:per ladi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fondo MOF : programmazione per la contrattazione di istituto. LIVE 24 Ottobre 2024. Come fruirlo gratuitamente - OrizzonteScuola e SOGES srl organizzano un ciclo di webinar dedicati al mondo dei Dirigenti, DSGA e segreterie: Trasparenza, diritti di accesso e codice appalti (Anna Armone) REGISTRAZIONE DISPONIBILE Fondo MOF: programmazione per la ... (Orizzontescuola.it)