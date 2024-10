Lapresse.it - Filippine, alluvioni e frane per la tempesta Trami: 81 morti

(Di sabato 26 ottobre 2024) È di almeno 81e 34 dispersi nelleil bilancio dicausate dallatropicale, che si è abbattuta sul nordovest del Paese. Lo riferisce l’agenzia governativa per la risposta ai disastri. È atteso che il bilancio si aggravi man mano che arrivano le notizie dalle aree più isolate. In alcune aree si sono registrate precipitazioni di uno o due mesi in sole 24 ore. “L’acqua era davvero troppa”, ha detto il presidente Ferdinand Marcos, che sabato si è recato in visita in una delle regioni colpite, a sud-est di Manila.