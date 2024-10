F1, Andrea Kimi Antonelli: “Non volevo sbagliare come a Monza. Oggi era importante fare esperienza e conoscere la pista” (Di sabato 26 ottobre 2024) Dopo la veloce apparizione a Monza, Andrea Kimi Antonelli è tornato a guidare la Mercedes nelle FP1 del GP del Messico. Una seconda presenza in F1 per il giovane pilota italiano, che ha sfruttato una prima sessione dove molti rookie sono scesi in pista, risultando anche il migliore tra loro con il dodicesimo posto finale. Oltre un secondo di ritardo dal compagno di squadra George Russell, ma anche un lavoro diverso per Antonelli, basato soprattutto sull’obiettivo di fare più chilometri possibili. Il pilota emiliano ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sua giornata: “Oggi me la sono presa molto più con calma rispetto a Monza. Non ho voluto prendere rischi, perchè comunque con il team avevamo un programma da svolgere anche in termini di setup. Era importante fare dei giri senza fare errori. Sono abbastanza contento per Oggi. Oasport.it - F1, Andrea Kimi Antonelli: “Non volevo sbagliare come a Monza. Oggi era importante fare esperienza e conoscere la pista” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Dopo la veloce apparizione aè tornato a guidare la Mercedes nelle FP1 del GP del Messico. Una seconda presenza in F1 per il giovane pilota italiano, che ha sfruttato una prima sessione dove molti rookie sono scesi in, risultando anche il migliore tra loro con il dodicesimo posto finale. Oltre un secondo di ritardo dal compagno di squadra George Russell, ma anche un lavoro diverso per, basato soprattutto sull’obiettivo dipiù chilometri possibili. Il pilota emiliano ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sua giornata: “me la sono presa molto più con calma rispetto a. Non ho voluto prendere rischi, perchè comunque con il team avevamo un programma da svolgere anche in termini di setup. Eradei giri senzaerrori. Sono abbastanza contento per

