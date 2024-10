Dynamic Duo potrebbe uscire nel 2028 anticipatamente (Di sabato 26 ottobre 2024) Con l’espansione dell’universo cinematografico e televisivo di DC Studios, uno dei progetti più inaspettati ma anche molto attesi si concentra sulla famiglia di Batman, e ora sembra che abbiamo una finestra di uscita per questo progetto. All’inizio di quest’anno, James Gunn ha annunciato un nuovo film d’animazione intitolato Dynamic Duo, che sarà incentrato sulle storie di due ex Robin: Dick Grayson e Jason Todd. Questa sera, il regista di Swaybox Studios, Arthur Mintz, ha parlato di Dynamic Duo al Lightbox Expo 2024 e, durante il panel di Warner Bros. Pictures Animation, ha rivelato che il film potrebbe uscire nella primavera del 2028. Si spera che presto vengano condivisi ulteriori dettagli, ma con una finestra di uscita fissata al 2028, probabilmente ci vorrà un po’ prima di vedere un’anteprima concreta di ciò su cui Swaybox sta lavorando. Nerdpool.it - Dynamic Duo potrebbe uscire nel 2028 anticipatamente Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Con l’espansione dell’universo cinematografico e televisivo di DC Studios, uno dei progetti più inaspettati ma anche molto attesi si concentra sulla famiglia di Batman, e ora sembra che abbiamo una finestra di uscita per questo progetto. All’inizio di quest’anno, James Gunn ha annunciato un nuovo film d’animazione intitolatoDuo, che sarà incentrato sulle storie di due ex Robin: Dick Grayson e Jason Todd. Questa sera, il regista di Swaybox Studios, Arthur Mintz, ha parlato diDuo al Lightbox Expo 2024 e, durante il panel di Warner Bros. Pictures Animation, ha rivelato che il filmnella primavera del. Si spera che presto vengano condivisi ulteriori dettagli, ma con una finestra di uscita fissata al, probabilmente ci vorrà un po’ prima di vedere un’anteprima concreta di ciò su cui Swaybox sta lavorando.

