Cosa è sparito dalla Manovra dalle 30mila assunzioni nella sanità allo sconto al canone Rai

(Di sabato 26 ottobre 2024) Lafinanziaria approdata in Parlamento è diversa in molti aspettibozza che aveva approvato il Consiglio dei ministri a inizio ottobre. Un testo che muove 30 miliardi di euro nel bilancio dello Stato, ma che lascia senza modifiche alcuni ambiti che sembravano destinati a un considerevole stravolgimento. Tra questi c’è soprattutto la, sia per peso economico nell’ambito della legge di bilancio sia per la risonanza mediatica che le proteste di medici e infermieri stanno avendo. Anche ilRai, però, non sarà tagliato e costerà 20 euro in più all’anno, mentre le pensioni minime saranno aumentate meno di quanto previsto inizialmente.manca in, la questione dellaQuando il Consiglio dei ministri ha approvato per la prima volta lafinanziaria, lasembrava centrale nelle intenzioni del Governo.