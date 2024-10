Continua la cavalcata della neopromossa Pianese: battuto il Gubbio (Di sabato 26 ottobre 2024) Pianese – Gubbio 3-1 Pianese (3-4-2-1): Boer; Indragoli (84? Remy), Pacciardi, Polidori; Boccadamo (84? Da Pozzo), Proietto (78? Falleni), Simeoni, Nicoli; Mastropietro (68? Odjer), Colombo; Mignani (78? Sorrentino). A disposizione: Filippis, Reali A., Papini, Chesti, Spinosa, Frey, Barbetti, Capanni. Allenatore: Prosperi.Gubbio (3-5-2): Venturi; Tozzuolo, Rocchi (46? Signorini), Pirrello (73? Iaccarino); Zallu (73? David), Proietti (46? Rovaglia), Faggi, Rosaia, Corsinelli; Giovannini (77? Maisto), Fossati. A disposizione: Bolletta, Stramaccioni, Sportolaro. Allenatore: Taurino.ARBITRO: Di Loreto di Terni (Hader-Bettani)RETI: 8’Mastropietro, 41’Colombo, 76? Proietto, 87? RovagliaNOTE: Ammoniti Rocchi, Giovannini, Pacciardi, Iaccarino e Faggi per gioco falloso. Angoli: 6-5. Recupero: 2’ pt, 4’ st. Spettatori 781. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di sabato 26 ottobre 2024)3-1(3-4-2-1): Boer; Indragoli (84? Remy), Pacciardi, Polidori; Boccadamo (84? Da Pozzo), Proietto (78? Falleni), Simeoni, Nicoli; Mastropietro (68? Odjer), Colombo; Mignani (78? Sorrentino). A disposizione: Filippis, Reali A., Papini, Chesti, Spinosa, Frey, Barbetti, Capanni. Allenatore: Prosperi.(3-5-2): Venturi; Tozzuolo, Rocchi (46? Signorini), Pirrello (73? Iaccarino); Zallu (73? David), Proietti (46? Rovaglia), Faggi, Rosaia, Corsinelli; Giovannini (77? Maisto), Fossati. A disposizione: Bolletta, Stramaccioni, Sportolaro. Allenatore: Taurino.ARBITRO: Di Loreto di Terni (Hader-Bettani)RETI: 8’Mastropietro, 41’Colombo, 76? Proietto, 87? RovagliaNOTE: Ammoniti Rocchi, Giovannini, Pacciardi, Iaccarino e Faggi per gioco falloso. Angoli: 6-5. Recupero: 2’ pt, 4’ st. Spettatori 781.

