Centro per il riuso di Sondrio: i passi per farlo rinascere (Di sabato 26 ottobre 2024) E' stata approvata all'unanimità la mozione presentata dal Pd, con Michele Bernardi come primo firmatario, relativa alla necessità di riportare in vita il Centro per il riuso (Cermar) di Sondrio.L'emendamentoIl documento è stato votato favorevolmente da tutti i presenti a palazzo Pretorio Sondriotoday.it - Centro per il riuso di Sondrio: i passi per farlo rinascere Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) E' stata approvata all'unanimità la mozione presentata dal Pd, con Michele Bernardi come primo firmatario, relativa alla necessità di riportare in vita ilper il(Cermar) di.L'emendamentoIl documento è stato votato favorevolmente da tutti i presenti a palazzo Pretorio

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sondrio chiede un nuovo centro per il riuso - Riportare in vita il Cermar (Centro di raccolta di materiali riutilizzabili): è quello che chiedono, in una mozione che verrà discussa nella seduta del consiglio comunale di venerdì, i consiglieri del Partito Democratico. Il passato Con la ... (Sondriotoday.it)

Nuovo centro di riuso e di raccolta di rifiuti a Bergamo : assegnati i lavori - PNRR. Si è conclusa con l’assegnazione all’impresa Carba Srl di Soncino la gara d’appalto per la realizzazione della struttura in via Zanica/via Cremasca. (Ecodibergamo.it)

Centro del Riuso di piazzale Sicilia : via libera al progetto di completamento - Ammontano a 250 mila euro i fondi stanziati dal Comune di Parma per dare seguito al completamento ed adeguamento del Centro del Riuso di piazzale Sicilia. La Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo. L’intervento contempla ... (Parmatoday.it)

Emergenza alluvione - il centro del riuso attivo con un nuovo servizio di consultazione online - FALCONARA - I tragici eventi dello scorso 19 settembre hanno interessato tante famiglie del territorio che hanno vissuto il dolore di veder distrutti oggetti che non rappresentavano soltanto un bene materiale ma anche e soprattutto un valore ... (Anconatoday.it)