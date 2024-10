Caos totale sul voto: tutti rivendicano la vittoria. Timori concreti sul futuro nell'Ue (Di sabato 26 ottobre 2024) È in testa il partito di governo Sogno georgiano nelle elezioni parlamentari in Georgia, ritenute cruciali per il futuro del Paese nell'Unione europea. I primi risultati preliminari diffusi dalla Commissione elettorale centrale (Cec) mostrano che, con lo spoglio effettuato del 97% dei voti elettronici, Sogno georgiano ha ottenuto il 52,99% dei voti. Questo dato non include le schede cartacee e non sono ancora stati conteggiati tutti i voti dei georgiani all'estero. Se la vittoria di Sogno Georgiano venisse confermata, il partito otterrebbe una maggioranza parlamentare e questo alimenterebbe Timori per il percorso verso l'Ue. Ma questi risultati preliminari sono giunti dopo che i primi exit poll hanno mostrato esiti contrastanti ed entrambi gli schieramenti, tanto la forza di governo uscente, quanto i filo-Ue hanno rivendicato la vittoria. Iltempo.it - Caos totale sul voto: tutti rivendicano la vittoria. Timori concreti sul futuro nell'Ue Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di sabato 26 ottobre 2024) È in testa il partito di governo Sogno georgianoe elezioni parlamentari in Georgia, ritenute cruciali per ildel Paese'Unione europea. I primi risultati preliminari diffusi dalla Commissione elettorale centrale (Cec) mostrano che, con lo spoglio effettuato del 97% dei voti elettronici, Sogno georgiano ha ottenuto il 52,99% dei voti. Questo dato non include le schede cartacee e non sono ancora stati conteggiatii voti dei georgiani all'estero. Se ladi Sogno Georgiano venisse confermata, il partito otterrebbe una maggioranza parlamentare e questo alimenterebbeper il percorso verso l'Ue. Ma questi risultati preliminari sono giunti dopo che i primi exit poll hanno mostrato esiti contrastanti ed entrambi gli schieramenti, tanto la forza di governo uscente, quanto i filo-Ue hanno rivendicato la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Evra dice che il futuro “non è brillante” e che il club è nel “caos” da quando Ferguson se n’è andato - 2024-10-22 19:13:10 Ecco quanto riportato poco fa: Patrice Evra afferma che il futuro del Manchester United “non è brillante” e ritiene che il club sia stato nel “caos” negli ultimi dieci anni. I Red Devils hanno vinto l’ultimo dei loro 20 titoli ... (Justcalcio.com)

Caos Genoa : Balotelli in bilico - Gilardino pure. Perché già la gara con il Bologna sarà decisiva per il futuro del club - La sensazione è che domenica sarà una giornata decisiva per il Genoa. Sotto vari aspetti. Per la squadra, che ha bisogno di punti per allontanarsi da quel terzultimo posto che fa paura. Per il tecnico Gilardino, che si aspetta una reazione per ... (Ilfattoquotidiano.it)

"La mobilità del futuro di Monza rischia di essere un grande flop e porterà la città nel caos" - La Monza green del domani dove ci si muoverà prevalentemente con i mezzi pubblici (tutti rigorosamente elettrici), con la metropolitana (quando arriverà), con le biciclette e i monopattini non piace al centrodestra. La Monza del Pums con più Ztl e ... (Monzatoday.it)

Altro che caos - il Chelsea ha una precisa strategia a lungo termine per vincere in futuro (Telegraph) - Altro che caos, il Chelsea ha una precisa strategia a lungo termine per vincere in futuro. Nonostante tutte le critiche, la campagna acquisti faraonica e le tensioni interne al club durante gli ultimi due anni alle dipendenze di Clearlake Capital e ... (Ilnapolista.it)