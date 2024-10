Calcio a 5. Format festeggia il salto in serie B. Successo nel campionato Fisdir (Di sabato 26 ottobre 2024) La squadra di Calcio a 5 d.i.r. (squadra riservata a giocatori con disabilità intellettiva) dell’asd Format Ferrara ha partecipato al campionato italiano 2024 della Fisdir (Federazione Italiana Sport paralimpici degli Intellettivo Relazionali); la squadra era iscritta al campionato di serie C con i seguenti giocatori: Bertocchi Andrea capitano che è dovuto rimanere a casa a causa di una forte influenza, Malisani Dimitri, Bessart Kerusha, Matteo Natalucci, Kevin Visentini, Guzzinati Davide, Inri Portaluppi, Kevin Chinaglia, Maicol Telloli, e dai tecnici Leonardo Loprieno e Marcello Ferrari. Con grande soddisfazione la squadra vince il campionato e la promozione in serie B. Sport.quotidiano.net - Calcio a 5. Format festeggia il salto in serie B. Successo nel campionato Fisdir Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) La squadra dia 5 d.i.r. (squadra riservata a giocatori con disabilità intellettiva) dell’asdFerrara ha partecipato alitaliano 2024 della(Federazione Italiana Sport paralimpici degli Intellettivo Relazionali); la squadra era iscritta aldiC con i seguenti giocatori: Bertocchi Andrea capitano che è dovuto rimanere a casa a causa di una forte influenza, Malisani Dimitri, Bessart Kerusha, Matteo Natalucci, Kevin Visentini, Guzzinati Davide, Inri Portaluppi, Kevin Chinaglia, Maicol Telloli, e dai tecnici Leonardo Loprieno e Marcello Ferrari. Con grande soddisfazione la squadra vince ile la promozione inB.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Le Capitali del Calcio” : il nuovo format in 5 puntate - Roma, 16 ott. (askanews) – “Le Capitali del calcio” è il nuovo format prodotto da Cusano Media Group e condotto da Lorenzo Petrucci e Francesco Acchiardi. La docuserie calcistica, composta da cinque puntate, è stata girata tra Londra, Berlino, ... (Ildenaro.it)

Menez si ritira - ma… non lascia il calcio : giocherà in un format speciale - Jeremy Menez lascia il calcio giocato ma non appende le scarpette al chiodo. L’attaccante francese, visto in Italia con le maglie di Roma, Milan, Reggina e Bari, ha annunciato il suo ritiro all’età di 37 anni in un video postato su X dal ... (Calcioweb.eu)

Boban : «Alla UEFA serve un uomo di CALCIO - il nuovo FORMAT non mi spiace. Italia? Ecco chi è la FAVORITA per lo scudetto; e su Ibra…» - Le parole di Zvonimir Boban, ex calciatore del Milan, sulla Champions: «Nei playoff ci sarà da divertirsi, le favorite le solite» In una lunga intervista a la Gazzetta dello Sport, Boban ha parlato a 360° toccando vari argomenti: dalla Champions, ... (Calcionews24.com)

Come il controverso nuovo formato della Champions League MIGLIORERÀ effettivamente il calcio europeo - Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il nuovo formato della Champions League non ha riscosso un successo universale. In effetti, almeno tra i tifosi, il consenso schiacciante sembra essere che si tratti di un’idea terribile, una mossa ... (Justcalcio.com)