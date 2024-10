Quotidiano.net - Bolivia, dinamite sulla polizia che voleva liberare una strada

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di sabato 26 ottobre 2024) Continuano con violenza i blocchili iniziati due settimane fa in. Nelle ultime ore, negli scontri con lache collega Cochabamba con l'ovest della, i supporter dell'ex presidente Evo Morales hanno usato anche. "Gruppi irregolari armati di esplosivi hanno teso un'imboscata ai nostri agenti dia Parotani (una cittadina rurale di 3mila abitanti nel dipartimento di Cochabamba), provocando il ferimento di diversi agenti delle forze dell'ordine con fratture esposte e lesioni gravi", ha comunicato lana. Immagini in cui si vede l'arto maciullato di un agente portato via da colleghi mentre urla dal dolore sono state diffuse sui social network diventando immediatamente virali. Un altro poliziotto ha perso un braccio.