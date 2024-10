Metropolitanmagazine.it - Ben Affleck e Matt Damon vincono il ricorso contro gli Oscar per eleggere il loro documentario

(Di sabato 26 ottobre 2024) I vincitori dell’e migliori amici Benhanno la possibilità di ottenere un ulteriore riconoscimentoper aver prodotto il“Kiss the Future“. Variety ha appreso in esclusiva che l’Academy ha concesso l’idoneità alper la partecipazione ai prossimi 97esimi. La decisione segue una sentenza iniziale del Documentary Branch Executive Committee dell’Academy che ha ritenuto il film non idoneo, citando una carenza nel soddisfare gli orari di proiezione giornalieri richiesti dalle normative dell’Academy. In una revisione procedurale, il comitato per gli Awards dell’Academy ha rivalutato “Kiss the Future” come parte del suo impegno per l’equità e l’inclusione nel processo di ammissibilità.