Ilgiorno.it - Auto fuori controllo in Canton Ticino. In condizioni disperate

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Avrebbe fatto tutto da solo, perdendo ildell’mentre percorreva una curva, e finendo frontalmente contro un’altra. Alla guida del veicolo che si è schiantato ieri mattina alle 6.30 in, c’era un comasco di 21 anni, ora ricoverato in ospedale in gravissime. L’incidente è avvenuto a Maroggia, nel territorio di Val Mara nel Luganese, lungo via Baldassarre Longhena: una strada quasi tutta rettilinea a forte scorrimento, che costeggia il lago e conduce verso Bissone. Arrivato all’altezza della curva chiamata “capricorno“, il giovane comasco ha perso ildel veicolo scontrandosi frontalmente contro un’che arrivava dalla direzione opposta, guidata da un altro comasco, un uomo di 56 anni.