Alvino tuona | Arbitraggio scandaloso contro il Napoli conseguenza del rigore di Empoli

Il noto giornalista contesta duramente la direzione di gara in Napoli-Lecce, vinta comunque dagli azzurri grazie al capitano Il Napoli conquista tre punti pesantissimi contro il Lecce grazie al gol di Giovanni Di Lorenzo, ma non mancano le polemiche per la direzione arbitrale di Tremolada. Carlo Alvino, voce storica del giornalismo partenopeo, ha espresso tutto il suo disappunto sui social: "Un Arbitraggio scandaloso, figlio della campagna mediatica sul 'rigorino' di Empoli-Napoli". La squadra di Antonio Conte, nonostante le scelte di turnover con Kvaratskhelia e Politano a riposo, è riuscita comunque a portare a casa la vittoria. Il capitano azzurro ha prima visto annullarsi una rete nel primo tempo, per poi trovare il gol decisivo nella ripresa.

