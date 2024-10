Agatha All Along ha regalato un nuovo colpo di scena presentando Aubrey Plaza come Morte, il concetto ma anche l'omonimo personaggio Marvel (Di sabato 26 ottobre 2024) La Morte è giunta e con lei il nostro tempo. L'episodio 7 di Agatha All Along, la serie in streaming Marvel incentrata sulla strega interpretata da Kathryn Hahn vista in WandaVision, ha svelato la vera identità del personaggio di Aubrey Plaza. Questo episodio, titolato Death's Hand in Mine, si concentra su Lila (Patti LuPone) e sulle sue capacità profetiche e medianiche, tuttavia, in mezzo a tutto questo e grazie a questo avviene il disvelamento della reale natura del personaggio di Rio Vidal, una falsa identità dietro la quale si nasconde la Morte (ovvero la personificazione vivente di questo concetto). Una sorpresa, rispetto al tema più discusso, della reale identità del Giovane che si è aggiunto alla congrega di streghe di Agatha Harkness. La Morte, quale destino che attende ogni creatura vivente, esiste nell'Universo Marvel fin dall'alba dei tempi. Gqitalia.it - Agatha All Along ha regalato un nuovo colpo di scena presentando Aubrey Plaza come Morte, il concetto ma anche l'omonimo personaggio Marvel Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Laè giunta e con lei il nostro tempo. L'episodio 7 diAll, la serie in streamingincentrata sulla strega interpretata da Kathryn Hahn vista in WandaVision, ha svelato la vera identità deldi. Questo episodio, titolato Death's Hand in Mine, si concentra su Lila (Patti LuPone) e sulle sue capacità profetiche e medianiche, tuttavia, in mezzo a tutto questo e grazie a questo avviene il disvelamento della reale natura deldi Rio Vidal, una falsa identità dietro la quale si nasconde la(ovvero la personificazione vivente di questo). Una sorpresa, rispetto al tema più discusso, della reale identità del Giovane che si è aggiunto alla congrega di streghe diHarkness. La, quale destino che attende ogni creatura vivente, esiste nell'Universofin dall'alba dei tempi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Agatha All Along ha confermato che Scarlet Witch è viva? - Forse la domanda più grande che emerge dall’ultimo episodio di Agatha All Along è se la Scarlet Witch sia morta o viva. Agatha All Along è uno spin-off di WandaVision che vede Kathryn Hahn nel ruolo principale, con il ritorno del figlio di Wanda ... (Nerdpool.it)

Agatha All Along rivela chi interpreta davvero Aubrey Plaza : ecco un primo sguardo spoileroso! - Agatha All Along rivela chi interpreta davvero Aubrey Plaza: ecco un primo sguardo spoileroso! Nell’ultimo episodio di Agatha All Along, viene finalmente svelata la verità sul Rio Vidal di Aubrey Plaza. La “Strega Verde” è stata una presenza ... (Cinefilos.it)

Agatha All Along : la spiegazione di tutti i tarocchi di Lilia durante la sua prova - Agatha All Along: la spiegazione di tutti i tarocchi di Lilia durante la sua prova Attenzione! Questo articolo contiene spoiler sull’episodio 7 di Agatha All Along Lilia Calderu ha fatto riferimento a sette carte dei tarocchi nel corso di ... (Cinefilos.it)

Agatha All Along - l'episodio 7 svela la vera identità di Rio con un doloroso colpo di scena - Un altro grande mistero della serie Marvel è stato svelato alla fine dell'ultimo episodio arrivato in streaming su Disney+ Ancora prima del debutto di Agatha All Along su Disney+, uno dei principali misteri della serie riguardava la reale identità ... (Movieplayer.it)