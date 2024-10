Bergamonews.it - ? LIVE! Atalanta-Verona 0-0: inizia la partita

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di sabato 26 ottobre 2024)0-0 Marcatori: –(3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappa, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini. A disp. Rui Patricio, Rossi, Toloi, Godfrey, Comi, Palestra, Bellanova, Pasalic, Steffanoni, Sulemana, Cuadrado, Samardzic, Zaniolo(3-4-2-1): Montipò; Magnani, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane, Serdar, Bradaric; Kastanos, Livramento; Sarr. All. Zanetti. A disp. Perilli, Magro, Daniliuc, Faraoni, Lambourde, Lazovic, Tengstedt, Okou, Sishuba, Dani Silva, Alidou, Suslov, Mosquera, Ajayi, Cisse Arbitro: Feliciani Ammoniti: – Espulsi: – Note: – Gli aggiornamenti 1? – Fischia Feliciani: èta20.40 – Cinque minuti al calcio d’inizio di20.10 – Ecco l’! Nerazzurri in campo accolti dagli applausi del Gewiss Stadium 20.