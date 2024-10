Weekend a Roma e dintorni | 5 eventi da non perdere sabato 26 e domenica 27 ottobre

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo la pioggia e il tempo brutto è arrivato il momento di godersi qualche giorno di relax. In arrivo l’ultimodipronto a regalare tante iniziative eda nonin quel di. Ancora indecisi su cosa fare? Grandi e piccoli potranno sbizzarrirvi. Di seguito i dettagli. Cosa fare nell’ultimodiEcco 5 degliprevisti aneldel 26 e 27: Ingresso Gratuito nei Musei Vaticani: ingresso gratuito senza bisogno di nessuna prenotazione dalle 9 alle 12.30. Si trovano in viale Vaticano a, all’interno dello Stato della Città del Vaticano, e sono una delle raccolte d’arte tra le più grandi del mondo, dal momento che espongono l’enorme collezione di opere d’arte accumulata nei secoli dai Papi. Apertura autunnale del Roseto Comunale: ingresso libero e gratuito in via di Valle Murcia 6 dalle 8 alle 17.