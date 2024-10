Violenza sessuale di gruppo alla Villa Bellini: 12 anni e 8 mesi per uno degli aggressori (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il giudice per l'udienza preliminare di Catania, Giuseppina Montuori, ha emesso una sentenza di condanna a 12 anni e 8 mesi di reclusione per uno dei maggiorenni egiziani coinvolti in un caso di Violenza sessuale di gruppo ai danni di una tredicenne. L'episodio, avvenuto il 30 gennaio scorso nei Cataniatoday.it - Violenza sessuale di gruppo alla Villa Bellini: 12 anni e 8 mesi per uno degli aggressori Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il giudice per l'udienza preliminare di Catania, Giuseppina Montuori, ha emesso una sentenza di condanna a 12e 8di reclusione per uno dei maggiorenni egiziani coinvolti in un caso didiai ddi una tredicenne. L'episodio, avvenuto il 30 gennaio scorso nei

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Violenza sessuale verso giovani donne per strada - condannato artista di strada - Dopo quelle delle settimane e dei mesi scorsi, ancora una condanna per violenza sessuale nel Salento. Salvatore Rosato, un artista di strada 50enne di Lecce, è stato infatti condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione, di cui uno ai domiciliari, ... (Dayitalianews.com)

False le accuse di violenza sessuale : risarcito per l'ingiusta detenzione - ma solo al minimo perché non c'è prova dei danni morali subìti - Accusato ingiustamente di violenza sessuale, viene scagionato completamente e risarcito per ingiusta detenzione, ma con il minimo perché non sono dimostrati i “danni morali subìti”. La Corte d’appello di Perugia ha accolto la “richiesta di ... (Perugiatoday.it)

Ragazza denuncia violenza sessuale - il padre alla notizia ha un infarto - Un episodio drammatico si è verificato in provincia di Caserta, dove un uomo ha avuto un malore improvviso mentre era in attesa della figlia in ospedale. La ragazza, di poco meno di trent’anni, si era recata nella struttura sanitaria per sottoporsi ... (Thesocialpost.it)

Roman Polanski : archiviato il processo per violenza sessuale del 1973 - Il novantenne regista Roman Polanski non dovrà più affrontare un processo per il presunto abuso sessuale su una minorenne avvenuto nel 1973. In un articolo di The Hollywood Reporter si legge che il caso è stato archiviato dopo l’accordo raggiunto ... (Screenworld.it)