VERISSIMO | GIANCARLO MAGALLI E ADRIANA VOLPE IN ESCLUSIVA NEL SALOTTO DI CANALE 5

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Sabato 26 e domenica 27 ottobre, su5, nuovo weekend con “”. In, poi il ritorno di Alessandro Basciano. Sabato, alle ore 16.30 Silvia Toffanin accoglie un vero simbolo della musica italiana, Ornella Vanoni, che per i suoi splendidi 90 anni si è regalata un nuovo album tutto da cantare e ballare. In studio anche la storia di Nina Sophie Rima, modella, attrice e influencer che ha fatto delle difficoltà vissute un suo punto di forza. Inoltre, saranno ospiti: Samantha De Grenet con il figlio Brando e la cuoca, fenomeno editoriale, Benedetta Rossi. Infine, Alessandro Basciano torna in studio per rispondere alle forti critiche ricevute sul suo aspetto fisico dopo l’intervista rilasciata asettimana scorsa. Domenica, alle ore 16.00 “”, un caso mediatico e giudiziario lungo sette anni.