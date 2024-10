Torino, Lazaro a Dazn: «Vi svelo su cosa abbiamo lavorato, vincere per Zapata» (Di venerdì 25 ottobre 2024) Valentino Lazaro ha parlato prima di Torino Como, ecco cosa ha svelato l’esterno granata sul match di Serie A, commento anche per Zapata Intervenuto prima di Torino Como Valentino Lazaro ha parlato a Dazn. Ecco un estratto delle parole rilasciate dall’ex Inter. Lazaro PRE Torino-COMO – «Sappiamo che abbiamo preso troppi gol, è una cosa Calcionews24.com - Torino, Lazaro a Dazn: «Vi svelo su cosa abbiamo lavorato, vincere per Zapata» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Valentinoha parlato prima diComo, eccoha svelato l’esterno granata sul match di Serie A, commento anche perIntervenuto prima diComo Valentinoha parlato a. Ecco un estratto delle parole rilasciate dall’ex Inter.PRE-COMO – «Sappiamo chepreso troppi gol, è una

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Torino - le pagelle di CM : Adams il migliore - Lazaro pasticcione - Torino-Lazio 2-3 Paleari 5,5: scopre di essere il titolare all`ultimo per via del forfait di Milinkovic-Savic. Non riesce a opporsi alla co... (Calciomercato.com)

VOTI Torino-Lecce : Milinkovic il migliore - Ilic il peggiore. A dividere la critica è la prestazione di LAZARO : IN o OUT? - I voti e giudizi della sfida tra Torino e Lecce terminata con il risultato di 0-0. Tutti i dettagli Prendendo come campione i due quotidiani di Urbano Cairo, non ci sono dubbi su migliore e peggiore in casa granata di Torino-Lecce: Milinkovic-Savic ... (Calcionews24.com)

MOVIOLA – Torino-Atalanta - Lazaro su Cassa : rigore col Var - Pasalic sbaglia - Episodio da moviola in pieno recupero in Torino-Atalanta con il calcio di rigore concesso col Var dall’arbitro Rapuano in favore della Dea. Valentino Lazaro in scivolata rischia tantissimo in area, sfiora il classe 2006 Cassa che poi si porta la ... (Sportface.it)

Torino-Atalanta LIVE 0-0 : Lazaro si divora il vantaggio - miracolo di Milinkovic-Savic su Ederson - IL TABELLINO Torino-Atalanta 0-0 MARCATORI: FORMAZIONI: TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Tameze, Ricci, Linetty, Ilic, L... (Calciomercato.com)