Tifosi della Lazio bloccati in Olanda: polizia non permette di lasciare hotel (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Disavventura in Olanda per i Tifosi della Lazio. Arrivati a Enschede per la partita di questa sera contro il Twente , valida per la terza giornata di Europa League, centinaia di Tifosi biancocelesti, nella serata di ieri, sono stati costretti a rimanere nei propri alberghi. Secondo molte testimonianze diventate virali sui social infatti, la polizia olandese ha presidiato le strutture che stanno ospitando gli italiani con volanti e camionette, senza permettergli di uscire nemmeno per un giro in città. La misura restrittiva è stata operata senza un motivo apparente o una spiegazione, e in maniere indiscriminata. Sono stati bloccati singoli Tifosi così come famiglie intere con bambini al seguito. In ogni caso non si sono registrati disordini. Tifosi della Lazio bloccati in Olanda: polizia non permette di lasciare hotel seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano . .com - Tifosi della Lazio bloccati in Olanda: polizia non permette di lasciare hotel Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Disavventura inper i. Arrivati a Enschede per la partita di questa sera contro il Twente , valida per la terza giornata di Europa League, centinaia dibiancocelesti, nella serata di ieri, sono stati costretti a rimanere nei propri alberghi. Secondo molte testimonianze diventate virali sui social infatti, laolandese ha presidiato le strutture che stanno ospitando gli italiani con volanti e camionette, senzargli di uscire nemmeno per un giro in città. La misura restrittiva è stata operata senza un motivo apparente o una spiegazione, e in maniere indiscriminata. Sono statisingolicosì come famiglie intere con bambini al seguito. In ogni caso non si sono registrati disordini.innondiseriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Twente Lazio - Baroni analizza : «Dele-Bashiru non mi sorprende. La vittoria la dedichiamo ai tifosi dopo ieri» - Il tecnico della Lazio ha parlato dopo il fischio finale della partita contro il Twente, valida per la terza giornata di Europa League Marco Baroni, allenatore della Lazio, è intervenuto a Sky Sport in occasione della partita di Europa League ... (Calcionews24.com)

Lazio - Baroni conferma : "Ululati razzisti a Tchaouna dai tifosi del Twente" - Marco Baroni, tecnico della Lazio, analizza ai microfoni di Sky Sport la terza vittoria di fila in Europa League ottenuta contro il Twente:... (Calciomercato.com)

"Italiani? Non potete uscire". I tifosi della Lazio bloccati in Olanda dalla polizia - Per tutta la giornata odierna e la serata di ieri a circa 100 tifosi della Lazio è stato impedito di uscire per le strade di Enschede: ecco il racconto di chi ha vissuto sul posto le ultime ore (Ilgiornale.it)

Tifosi della Lazio bloccati in Olanda : polizia non permette di lasciare hotel - (Adnkronos) – Disavventura in Olanda per i tifosi della Lazio. Arrivati a Enschede per la partita di questa sera contro il Twente , valida per la terza giornata di Europa League, centinaia di tifosi biancocelesti, nella serata di ieri, sono stati ... (Webmagazine24.it)