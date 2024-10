Road to Social Change, il percorso di UniCredit dedicato alla sostenibilità, fa tappa a Palermo (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il 30 ottobre 2024 Road to Social Change, il percorso gratuito di formazione e creazione di cultura sulla sostenibilità integrale strutturato dalla Banking academy – Esg Italy di UniCredit, farà tappa a Palermo nella Chiesa di Sant’Antonio Abate (Palazzo Steri). L’evento sarà dedicato alla filiera del turismo ed è rivolto a imprese, organizzazioni non profit e istituzioni con l’obiettivo di generare un impatto Sociale positivo. La sostenibilità integrale è un approccio di business capace di coniugare le performance economiche delle attività realizzate, con la necessità di ridurre gli impatti ambientali e aumentare quelli Sociali, con una prospettiva intenzionalmente orientata a ridurre le disuguaglianze. Lettera43.it - Road to Social Change, il percorso di UniCredit dedicato alla sostenibilità, fa tappa a Palermo Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il 30 ottobre 2024to, ilgratuito di formazione e creazione di cultura sullaintegrale strutturato dBanking academy – Esg Italy di, farànella Chiesa di Sant’Antonio Abate (Palazzo Steri). L’evento saràfiliera del turismo ed è rivolto a imprese, organizzazioni non profit e istituzioni con l’obiettivo di generare un impattoe positivo. Laintegrale è un approccio di business capace di coniugare le performance economiche delle attività realizzate, con la necessità di ridurre gli impatti ambientali e aumentare quellii, con una prospettiva intenzionalmente orientata a ridurre le disuguaglianze.

