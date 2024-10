Iltempo.it - Pasta day, 5 consigli per mangiarla senza sensi di colpa e paura della bilancia

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ott. (Adnkronos Salute) - Spaghetti, mezze maniche o lasagne, oggi è ilday che celebra uno dei simbolicucina italiana "che ha origini antichissime. Già 10mila anni fa gli uomini primitivi facevano uso, anche se indiscriminato, di cereali. Successivamente l'uomo riuscì a selezionare quei cereali più indicati per una buona alimentazione, fino ad ottenere una farina di frumento da imre con acqua per realizzare un pane primordiale e le prime tipologie di focacce da cuocere su pietre roventi, tutto questo prima di scoprire i vantaggicottura in acqua bollente. La prima documentazione inerente una ricetta per la preparazionevera e propria ce la fornisce intorno all'anno mille un certo Martino da Como, cuoco al servizio del Patriarca di Aquileia a Roma, nel suo libro dal titolo 'De Arte Coquinaria per vermicelli e maccaroni siciliani'.