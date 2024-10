Passano i mesi e del Palazzetto dello Sport di Pioppo non si hanno notizie, lavori nel cantiere sospesi da mesi (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo la posa della struttura portante in legno i lavori sono stati fermati, con l'arrivo dell'inverno la struttura è attualmente sprovvista di coibentazione esterna (Monrealelive.it) Monrealelive.it - Passano i mesi e del Palazzetto dello Sport di Pioppo non si hanno notizie, lavori nel cantiere sospesi da mesi Leggi tutta la notizia su Monrealelive.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo la posa della struttura portante in legno isono stati fermati, con l'arrivo dell'inverno la struttura è attualmente sprovvista di coibentazione esterna (Monrealelive.it)

