Onu, 'è il momento più buio nel nord di Gaza, crimini atroci' (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il nord di Gaza sta affrontando il "momento più buio" dall'inizio della guerra. E' l'avvertimento lanciato dall'alto commissario Onu per i diritti umani Volker Turk. "In modo inimmaginabile la situazione sta peggiorando di giorno in giorno. Le politiche e le pratiche del governo israeliano nel nord di Gaza rischiano di svuotare l'area di tutti i palestinesi. Stiamo affrontando ciò che potrebbe equivalere a crimini atroci, potenzialmente estendendosi a crimini contro l'umanità", ha affermato Volker Turk in una nota. Quotidiano.net - Onu, 'è il momento più buio nel nord di Gaza, crimini atroci' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ildista affrontando il "più" dall'inizio della guerra. E' l'avvertimento lanciato dall'alto commissario Onu per i diritti umani Volker Turk. "In modo inimmaginabile la situazione sta peggiorando di giorno in giorno. Le politiche e le pratiche del governo israeliano neldirischiano di svuotare l'area di tutti i palestinesi. Stiamo affrontando ciò che potrebbe equivalere a, potenzialmente estendendosi acontro l'umanità", ha affermato Volker Turk in una nota.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Per Gaza il “piano di Eiland” : sgombrare il Nord della Striscia - cacciare i palestinesi - insediare i coloni - I coloni e alcuni membri della Knesset stanno chiedendo di effettuare “una pulizia etnica e di annettere la Striscia allo Stato ebraico”. The post Per Gaza il “piano di Eiland”: sgombrare il Nord della Striscia, cacciare i palestinesi, insediare i ... (It.insideover.com)

Raid israeliano - strage di civili a nord di Gaza : 150 tra morti e feriti - Decine di civili uccisi e vasta distruzione. Nella Striscia di Gaza si registra una delle peggiori stragi dall'inizio di questo conflitto (Imolaoggi.it)

Massacro in campo profughi a nord Gaza - 150 tra morti e feriti - La Protezione civile di Gaza afferma che l'esercito israeliano ha compiuto nelle ultime ore un "massacro di massa" radendo al suolo almeno 10 edifici residenziali nel campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia, Lo riporta l'emittente araba ... (Quotidiano.net)

Gaza - Abbas : “Israele vuole svuotare Striscia dai palestinesi” - al nord “oltre 770 morti in 19 giorni” - 16 vittime raid Idf a Nuseirat - Abbas: “È passato un anno da quando i palestinesi hanno subito la più grande catastrofe dai tempi della Nakba del 1948, la guerra israeliana in cui furono commessi crimini di genocidio e pulizia etnica” Gli attacchi di Israele su Gaza non si ... (Ilgiornaleditalia.it)