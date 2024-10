Nuove telecamere nel centro di Cesena, più ‘occhi’ a guardia delle ztl (Di venerdì 25 ottobre 2024) Cesena, 25 ottobre 2024 – Nuovi occhi elettronici vigileranno l’accesso al cuore della città. In questi giorni l’amministrazione comunale ha fatto collocare una ulteriore serie di telecamere nei varchi delle zone a traffico limitato, che per ora restano spente, ma che verranno attivate entro la fine dell’anno, dopo che sarà stata approvata in consiglio comunale la modifica al regolamento ztl Cesenate. A regime dunque arriverà una nuova stretta sugli accessi in centro storico, le cui modalità verranno definite negli ultimi dettagli nelle prossime settimane. Il riferimento che fa fede è la delibera di giunta del 4 giugno 2024, datata cioè pochi giorni prima delle ultime elezioni amministrative. Ilrestodelcarlino.it - Nuove telecamere nel centro di Cesena, più ‘occhi’ a guardia delle ztl Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 – Nuovi occhi elettronici vigileranno l’accesso al cuore della città. In questi giorni l’amministrazione comunale ha fatto collocare una ulteriore serie dinei varchizone a traffico limitato, che per ora restano spente, ma che verranno attivate entro la fine dell’anno, dopo che sarà stata approvata in consiglio comunale la modifica al regolamento ztlte. A regime dunque arriverà una nuova stretta sugli accessi instorico, le cui modalità verranno definite negli ultimi dettagli nelle prossime settimane. Il riferimento che fa fede è la delibera di giunta del 4 giugno 2024, datata cioè pochi giorni primaultime elezioni amministrative.

