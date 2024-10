Michele Emiliano non si ricandida come presidente della Puglia: “Bisogna cambiare” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Michele Emiliano, presidente della Puglia dal 2015, non si candiderà per un terzo mandato alla guida della Regione nel 2025. Le norme regionali glielo permetterebbero, ha detto, ma "politicamente è necessario cambiare". E ha affermato che il "candidato naturale" sarebbe Antonio Decaro, ex sindaco di Bari. Fanpage.it - Michele Emiliano non si ricandida come presidente della Puglia: “Bisogna cambiare” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)dal 2015, non si candiderà per un terzo mandato alla guidaRegione nel 2025. Le norme regionali glielo permetterebbero, ha detto, ma "politicamente è necessario cambiare". E ha affermato che il "candidato naturale" sarebbe Antonio Decaro, ex sindaco di Bari.

