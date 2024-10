Michel, 'l'Europa non diventi il museo del mondo' (Di venerdì 25 ottobre 2024) Charles Michel tira le somme ora che è quasi al termine del suo mandato. Il presidente del Consiglio Europeo - che lascerà l'incarico al suo successore Antonio Costa il prossimo 1° dicembre - lancia allora un monito: "L'Europa non deve diventare il museo del mondo". Dunque deve rimettersi in gioco, soprattutto aumentando la sua "competitività", sull'onda dei rapporti Letta-Draghi, e cercando "più sovranità", anche attraverso un settore della difesa più forte. Per quanto riguarda la migrazione, giudicata senz'altro una "sfida politica" benché non sistemica, Michel sostiene che l'Ue non debba "aver paura di guardare" a nuovi modi, "operativi e concreti", come ad esempio l'intesa Italia-Albania. Quotidiano.net - Michel, 'l'Europa non diventi il museo del mondo' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Charlestira le somme ora che è quasi al termine del suo mandato. Il presidente del Consiglio Europeo - che lascerà l'incarico al suo successore Antonio Costa il prossimo 1° dicembre - lancia allora un monito: "L'non deve diventare ildel". Dunque deve rimettersi in gioco, soprattutto aumentando la sua "competitività", sull'onda dei rapporti Letta-Draghi, e cercando "più sovranità", anche attraverso un settore della difesa più forte. Per quanto riguarda la migrazione, giudicata senz'altro una "sfida politica" benché non sistemica,sostiene che l'Ue non debba "aver paura di guardare" a nuovi modi, "operativi e concreti", come ad esempio l'intesa Italia-Albania.

