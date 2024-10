Meloni torna sull’occupazione: “La più alta da quando Garibaldi ha unito l’Italia” (Di venerdì 25 ottobre 2024) La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un comizio per la chiusura della campagna elettorale per le elezioni regionali in Liguria, è tornata sul tema dell’occupazione. La premier ha affermato che durante il suo governo è stata ottenuto il tasso di occupazione più alto “Da quando Garibaldi ha unito l’Italia”. La premier ha poi citato il recente giudizio di Fitch, l’agenzia di rating, dicendo che “Ha rivisto in positivi il giudizio, cosa accaduta solo tre volte dal 1986”. Entrambe le dichiarazioni contengono però alcune imprecisioni. Quifinanza.it - Meloni torna sull’occupazione: “La più alta da quando Garibaldi ha unito l’Italia” Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) La presidente del Consiglio Giorgia, in un comizio per la chiusura della campagna elettorale per le elezioni regionali in Liguria, èta sul tema dell’occupazione. La premier ha affermato che durante il suo governo è stata ottenuto il tasso di occupazione più alto “Daha”. La premier ha poi citato il recente giudizio di Fitch, l’agenzia di rating, dicendo che “Ha rivisto in positivi il giudizio, cosa accaduta solo tre volte dal 1986”. Entrambe le dichiarazioni contengono però alcune imprecisioni.

