Maltempo in arrivo | piogge torrenziali e temporali intensi su diverse regioni italiane

Roma - Previsioni meteorologiche: forti precipitazioni e rischio nubifragi concentrati al Nord e Sardegna, con temperature in lieve aumento. Un'intensa perturbazione atlantica sta per colpire l'Italia, con piogge abbondanti e temporali violenti previsti soprattutto nelle regioni del Nordovest e in Sardegna. Il Maltempo sarà causato dall'avvicinarsi di una profonda saccatura atlantica, che intensificherà un flusso di correnti umide meridionali, già responsabili di condizioni di instabilità localizzata su parte del territorio italiano. A partire da venerdì, queste correnti si faranno più marcate, portando un notevole peggioramento soprattutto sulle regioni centro-settentrionali del versante tirrenico, mentre il Sud rimarrà più stabile grazie alla protezione di un promontorio anticiclonico che garantirà maggiori periodi di sole e clima asciutto.

