LR Vicenza: al lavoro anche per la prossima stagione (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il Vicenza, secondo quanto riportato da TMW starebbe già lavorando per prolungare i contratti in scadenza a giugno del portiere Alessandro Confente e dell’esterno Filippo Costa. Entrambi hanno dimostrato il loro interesse a rimanere a Vicenza e sono anche due calciatori importanti per il club Vicenzatoday.it - LR Vicenza: al lavoro anche per la prossima stagione Leggi tutta la notizia su Vicenzatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il, secondo quanto riportato da TMW starebbe già lavorando per prolungare i contratti in scadenza a giugno del portiere Alessandro Confente e dell’esterno Filippo Costa. Entrambi hanno dimostrato il loro interesse a rimanere ae sonodue calciatori importanti per il club

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lavoro - più assunzioni di stranieri (+8%) e over 55 (+4%). Male il settore femminile e i lavoratori italiani. Venezia e Vicenza in difficoltà - Finita l'estate e i lavori stagionali, il mese di settembre si chiude come quello precedente con un risultato negativo, ma con degli esiti incoraggianti nel mondo del lavoro in Veneto per... (Ilgazzettino.it)

Giovane operaio muore sul lavoro a Vicenza : schiacciato da un carico di finestre - Incidente mortale alla Tecnomat di Altavilla Vicentina (Vicenza). Un giovane operaio sarebbe rimasto schiacciato dal crollo di un bancale di finestre. Inutili i soccorsi.Continua a leggere (Fanpage.it)

LR Vicenza : squadra al lavoro in vista del match di domenica - Il Vicenza ha svolto nella giornata odierna un doppio allenamento, alle 10:00 e alle 15:00, presso lo Sporting55. La squadra tornerà a prepararsi alla sfida di domenica nel pomeriggio di domani. Il programma degli allenamenti della prima ... (Vicenzatoday.it)

LR Vicenza : squadra al lavoro - Il Vicenza sta continuando gli allenamenti in visti della sfida sul campo del Padova, in programma domenica. Nella giornata odierna, contrariamente a quanto comunicato inizialmente, la formazione biancorossa si è allenata sul campo sintetico di ... (Vicenzatoday.it)