L'Orchestra della Rai apre la stagione torinese con l'Eroica (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il segreto della Sinfonia Eroica è forse suggestivamente racchiuso nei due sorprendenti, incisivi accordi che aprono la partitura, quasi rappresentazione di un risolutivo gesto vol Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Da sabato 21 al 28 settembre la Scuola di musica di Fiorenzuola dell’Orchestra Amadeus apre le porte al pubblico - Per un’intera settimana, da sabato 21 a sabato 28 settembre dalle 15 alle 19, la Scuola di musica di Fiorenzuola dell’Orchestra Amadeus aprirà le porte al pubblico. Torna infatti l’Open Week per visitare la scuola al secondo piano di via San ... (Ilpiacenza.it)

L’Orchestra Calamani apre la 78a Stagione Lirica Sperimentale di Spoleto - L’Orchestra Calamani apre la 78a Stagione Lirica Sperimentale di Spoleto con Anita di Gilberto Cappelli In prima rappresentazione assoluta al Teatro Caio Melisso di Spoleto, dal 22 al 25 agosto 2024, andrà in scena ANITA, l’opera di Gilberto ... (Romadailynews.it)