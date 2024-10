Lo Zambia senz’acqua e senza luce (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nel paese la siccità non ha causato solo la fame. Gran parte della popolazione è senza corrente per la mancanza d’acqua, necessaria per azionare le turbine nell’impianto idroelettrico più importante dello stato Leggi Internazionale.it - Lo Zambia senz’acqua e senza luce Leggi tutta la notizia su Internazionale.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nel paese la siccità non ha causato solo la fame. Gran parte della popolazione ècorrente per la mancanza d’acqua, necessaria per azionare le turbine nell’impianto idroelettrico più importante dello stato Leggi

