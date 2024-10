Lavoro nero in un’azienda agricola di Cremona: denunciati due titolari (Di venerdì 25 ottobre 2024) Cremona, 25 ottobre 2024 – Due uomini, titolari di un’azienda agricola, sono stati denunciati per sfr ut tamento del Lavoro e impiego di lavoratori privi del permesso di soggiorno. A loro carico anche numerose violazioni amministrative che hanno portato i carabinieri del nucleo ispettorato del Lavoro di Cremona a sanzionarli per 40mila euro. Nella giornata di ieri i carabinieri della compagnia di Crema e del nucleo ispettorato del Lavoro di Cremona hanno controllato un'azienda agricola con sede nel cremasco, denunciando all'Autorità Giudiziaria i due titolari. Quando si sono presentati nell'azienda, i militari hanno subito capito che qualcosa non andava perché due uomini si sono dati alla fuga. Inseguiti, raggiunti e identificati, sono risultati essere lavoratori dell'impresa. Ilgiorno.it - Lavoro nero in un’azienda agricola di Cremona: denunciati due titolari Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 – Due uomini,di, sono statiper sfr ut tamento dele impiego di lavoratori privi del permesso di soggiorno. A loro carico anche numerose violazioni amministrative che hanno portato i carabinieri del nucleo ispettorato deldia sanzionarli per 40mila euro. Nella giornata di ieri i carabinieri della compagnia di Crema e del nucleo ispettorato deldihanno controllato un'aziendacon sede nel cremasco, denunciando all'Autorità Giudiziaria i due. Quando si sono presentati nell'azienda, i militari hanno subito capito che qualcosa non andava perché due uomini si sono dati alla fuga. Inseguiti, raggiunti e identificati, sono risultati essere lavoratori dell'impresa.

