Jack Merrill: «Rapito e violentato da John Wayne Gacy, salvato dal teatro» Fra il 1972 e il 1978 stuprò, torturò e uccise 33 ragazzi di età compresa fra 14 e 21 anni. Cinque di loro non sono mai stati identificati. John Wayne Gacy, noto come Killer Clown per la sua abitudine di indossare un costume da pagliaccio in esibizioni per bambini, è nuovamente sulle pagine dei media americani dopo le dichiarazioni di Jack Merrill, attore di serie tivù come Law & Order, Sex and the City e Grey's Anatomy, che alla rivista People ha raccontato di aver subito violenza sessuale dal pluriomicida. L'abuso risalirebbe al 1978, anno dell'arresto, quando l'interprete oggi 65enne era poco più che maggiorenne. «Ho fatto un patto con me stesso», ha ricordato al magazine. «Non avrei permesso che la mia felicità rimanesse in quella casa, dovevo superare questa situazione. Così l'ho perdonato».

