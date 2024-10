Formiche.net - Innovazione e competitività. Le sfide dell’autotrasporto italiano

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Sviluppare un nuovo approccio collaborativo tra industria, trasporti, logistica e infrastrutture, per agire in discontinuità con il passato e rendere più competitivo il nostro Paese. Queste le linee guida emerse dall’Assemblea di Anita, l’associazione, la prima istituita in Italia, che rappresenta le imprese italianemerci e della logistica. L’iniziativa ha richiamato a Roma, nella cornice di Villa Miani, sulla collina di Monte Mario, oltre 500 partecipanti tra associati e rappresentanti delle istituzioni. Il titolo scelto per l’assise degli imprenditoriracchiude il senso dei lavori: “Dentro la storia, proiettati verso il futuro”. D’altronde, si tratta di un settore dove l’può fare la differenza, ogni giorno, in termini di efficienza e costi, legati all’energia.