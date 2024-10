Napolitoday.it - I primi 100 anni del Mulino Caputo, da San Giovanni a Teduccio alle tavole di tutto il mondo: un Premio e una mostra per puntare al futuro

Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Quella delè una storia di immigrazione al contrario, perché nel 1924 Carminesenior, che nel New Jersey produceva prodotti per pasticceria, tornò in Campania per sposarsi, percorrendo così al contrario il viaggio degli emigranti napoletani per coronare un sogno d’amore e di