I migliori piatti di pasta da provare in Emilia Romagna secondo Forbes | ecco quali sono

Bologna, 25 ottobre 2024 – L'Emilia Romagna e le sue paste fatte a mano sono al centro dell'articolo pubblicato sul sito Forbes dal titolo "piatti di pasta da provare in Emilia Romagna, l'epicentro della pasta italiana". A ridosso del pasta Day, giornata dedicata a uno dei pilastri della cucina italiana, la regione ha ricevuto anche questa menzione dopo che l'Unione Italiana Food aveva dichiarato la lasagna nella top 3 dei piatti più amati dai turisti stranieri. Nel pezzo l'autrice Irene S. Levine scrive: "Se stai programmando un viaggio in Emilia Romagna, soprannominata La Food Valley, ecco cinque piatti di pasta essenziali da non perdere, ognuno dei quali rappresenta le ricche tradizioni culinarie della regione".

