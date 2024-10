Herpes zoster e RSV, vaccini e prevenzione al centro del Congresso Siti (Di venerdì 25 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – Insistere sulla vaccinazione della popolazione adulta (in particolare nella fascia over 65) e fragile per coprire e contrastare patologie emergenti come Virus respiratorio sinciziale (Rsv) o Herpes zoster: è uno dei messaggi che arriva da Palermo, in occasione del 57° Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene, Medicina preventiva e Sanità Pubblica (Siti). “Vogliamo fare rete affinchè la prevenzione raggiunga tutti i cittadini allo stesso modo: abbiamo molti strumenti per la prevenzione delle patologie infettive in anziani e soggetti fragili – ha detto la presidente di Siti, Roberta Siquilini -. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – Insistere sulla vaccinazione della popolazione adulta (in particolare nella fascia over 65) e fragile per coprire e contrastare patologie emergenti come Virus respiratorio sinciziale (Rsv) o: è uno dei messaggi che arriva da Palermo, in occasione del 57°Nazionale della Società Italiana di Igiene, Medicina preventiva e Sanità Pubblica (). “Vogliamo fare rete affinchè laraggiunga tutti i cittadini allo stesso modo: abbiamo molti strumenti per ladelle patologie infettive in anziani e soggetti fragili – ha detto la presidente di, Roberta Siquilini -.

