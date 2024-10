Gli eventi da non perdere nel weekend a Lecco e provincia (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un weekend non bellissimo dal punto di vista meteorologico, ma ricco di svago e divertimento nel territorio. Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 25 ottobre 2024 a domenica 27 ottobre a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.I nostri Leccotoday.it - Gli eventi da non perdere nel weekend a Lecco e provincia Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Unnon bellissimo dal punto di vista meteorologico, ma ricco di svago e divertimento nel territorio. Qui, di seguito, una mini-guida agliin programma da venerdì 25 ottobre 2024 a domenica 27 ottobre a, dal calendario deglidiToday.I nostri

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Derby e Rivalità nel Weekend - la guida completa agli eventi sportivi su Sky e NOW - E' il weekend del Derby d'Italia in Serie A e di quello d'America nelle World Series di baseball, con LA Dodgers contro NY Yankees. Ci sarà un nuovo capitolo della storica rivalità fra Arsenal e Liverpool e due derby in famiglia: quello in casa ... (Digital-news.it)

Weekend a Roma e dintorni : 5 eventi da non perdere sabato 26 e domenica 27 ottobre - Dopo la pioggia e il tempo brutto è arrivato il momento di godersi qualche giorno di relax. In arrivo l’ultimo weekend di ottobre pronto a regalare tante iniziative e eventi da non perdere in quel di Roma. Ancora indecisi su cosa fare? Grandi e ... (Funweek.it)

Meteo - ancora nubifragi e temporali : arriva una nuova perturbazione. Pericolo per eventi estremi. Le previsioni del weekend - Allerta maltempo venerdì 25 ottobre al Centro-nord: arancione in Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Veneto; gialla in Lombardia, Piemonte e Umbria. A Bologna chiuse le scuole,... (Leggo.it)

Guida agli eventi del weekend (25 – 27 ottobre) - Da «RiMMeL» a «OktoBERG», da «Teenage Dream» alla «Sagra della Polenta Taragna», passando per i nuovi spettacoli di Teatro Prova. Ecco i nostri consigli per il fine settimana (Ecodibergamo.it)